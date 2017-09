PSV haakt af op de lange termijn

Quote Karim El Ahmadi stak tijdens de eerste topper in de eredivisie met kop en schouders boven de rest uit. Willem van Hanegem Laat ik maar meteen met het belangrijkste beginnen. Ik hoorde op televisie allerlei mensen roepen dat Jean-Paul Boëtius de grote man was bij Feyenoord tegen PSV. Er is wat mij betreft echter maar één speler die in aanmerking kwam voor die titel, waar je overigens niets mee wint. Maar Karim El Ahmadi stak tijdens de eerste topper in de eredivisie met kop en schouders boven de rest uit. Hij won zijn duels, zette aanvallen op, organiseerde. Hij was overal.



Ja, bij de treffer van Gastón Pereiro was hij iets te laat om de voorzet van Jürgen Locadia er nog uit te halen. Maar geloof me, dat had alles te maken met het onnodige achteruit lopen van Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden.

Feyenoord verloor in Eindhoven en PSV was uiteraard blij met de drie punten. Maar de tweede helft van die ploeg, dat was werkelijk beschamend. Met één speler meer en dan zo worden weggespeeld. Dat zegt mij dat Feyenoord en ook Ajax veel beter zijn dan dit PSV. En dat op de lange termijn de ploeg van Cocu het niet kan volhouden om bij die andere twee ploegen te blijven.

Ja, Jeroen Zoet was van het niveau van een landskampioen. Zijn reddingen bij de kopbal van Botteghin en de afstandspegel van Boëtius waren cruciaal. En hij had geluk dat Toornstra drie kansen niet wist te verzilveren, waarbij de vrije trap voor de rust natuurlijk een prachtige poging was.

Dat Boëtius werd genoemd als beste speler, dat schaar ik nog onder de noemer interessantdoenerij van de analytici op televisie. Maar scheidsrechter Bjorn Kuipers na afloop roemen, dat snap ik echt niet. Ik kan daar echt wel objectief naar kijken, maar Feyenoord had minimaal één strafschop moeten krijgen. En Steven Berghuis had hij bij de overtreding op Luuk de Jong al meteen van het veld moeten sturen en niet pas na dat lullige momentje van vasthouden. Maar ik zag ook spelers van PSV wegkomen zonder geel en bijvoorbeeld Ridgeciano Haps wel geel krijgen voor een futiliteit waar hij zelfs al helemaal niets aan kon doen.

Niet dat Feyenoord zélf daar over moet zeuren en dat doet Van Bronckhorst gelukkig ook nooit. Wat hij wel anders had kunnen doen was zijn wisselbeleid na rust. Waar bleef Sam Larsson nou in de slotfase? Nee, niet in plaats van Bilal Basacikoglu, want dat hij die bracht met al zijn snelheid begreep ik ook nog wel. In plaats van Dylan Vente. Larsson heeft klasse, kan een wedstrijd beslissen, daar moet je gebruik van maken in belangrijke wedstrijden.

Als Feyenoord kan brengen wat het gisteren na de pauze bracht, dan gaat het weer heel ver komen. Ja, ik weet ook wel dat ze midweeks door Manchester City helemaal kleurenblind zijn getikt. Maar hoe gek het ook klinkt: dat had vooral te maken met de slechte start. Wie heel snel achter komt tegen City, heeft een enorm probleem. Vraag maar aan Liverpool en Watford.

Wie achter komt tegen PSV, heeft juist nog alle kans om de schade te repareren. Dat weet Feyenoord nu ook. En wat we nu ook weten is dat doordeweeks voetballen spelers niet hoeft uit te putten. Feyenoord stond gisteren lang met tien man en was opvallend fitter. Is die discussie ook klaar.