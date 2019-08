PSV wil in het online gokken stappen

Kritisch

Ook Supportersvereniging PSV kijkt kritisch naar het onderwerp, maar begrijpt wel dat PSV de inkomsten nodig kan hebben in de strijd met de andere clubs. ,,Bij ons is er intern ook discussie over geweest”, zegt voorzitter Harrie Timmermans. ,,Het is een beetje een grijs gebied. Straks wordt dit legaal en het brengt voor de club geld in het laatje, maar het is te makkelijk om alles wat geld in het laatje brengt als wenselijk te beschouwen. Waar ligt dan de grens? Beginnen we op een gegeven moment ook een coffeeshop in het stadion?”