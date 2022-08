Psycholoog Sophie werkt in gevangenis in Vught: ‘Bijna niemand die hier zit, heeft maar één stoornis'

VUGHT - Zwaar gestoorde gedetineerden, die om het minste of geringste agressief kunnen worden. Hoe ga je daarmee om? Voor psycholoog Sophie is het dagelijkse kost in de gevangenis van Vught. Deel 2 in een serie over de gevangenis in Vught.