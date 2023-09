Publieksavond Jan Paagman Sterrenwacht

‘Bedrijven­dok­ter’ Peter de Krom helpt Helmondse onderne­mers: ‘Ik schuw de discussie niet’

HELMOND - Peter de Krom doet alleen nog dingen die hij leuk vindt. Na een lange carrière in de modebranche is hij nu een soort bedrijvendokter. De Helmonder houdt ondernemers een spiegel voor, laat ze zichzelf opnieuw uitvinden en brengt de winkelier met een idee en die met een pand of geld samen. ,,Maar ik ben geen tovenaar.”