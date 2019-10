Punkers van No Turning Back zagen de hele wereld: ‘Toch knap voor een Brabants bandje’

EINDHOVEN - Met hardcorepunkband No Turning Back speelde Martijn van den Heuvel op alle continenten, behalve op de poolgebieden. Met zijn muzikale ‘broers’ staat hij zaterdag ook op zijn eigen festival, The Sound of Revolution .

Aan de (denkbeeldige) serie met hilarische anekdotes uit de Nederlandse rockgeschiedenis kunnen we ‘De treinreis met het winkelwagentje’ toevoegen. De hardcorepunkers van de Oost-Brabantse band No Turning Back moesten rond de eeuwwisseling voor een show naar Vught. De jongens hadden weinig geld en geen rijbewijzen. Dus gingen ze vanuit Oss met de trein. Hun instrumenten propten ze in een winkelwagentje. ,,Gitaren, een snare-drum, cymbalen en versterkers”, zegt frontman Martijn van den Heuvel. Hun honorarium bestond uit de treinkaartjes (die ze bij de organisator mochten declareren) en een kratje bier. Aangekomen in Vught rolden ze met de winkelwagen richting de zaal. ,,Het was niet ver lopen, een minuutje of tien.” Na afloop zetten de punkers het bierkratje onderop de kar en rammelden terug naar het station van Vught.

Twee decennia later is spelen in No Turning Back nog altijd geen garantie voor financieel succes. Maar de groep maakte inmiddels veel meer spannende reizen dan een retourtje Oss-Vught. De Brabanders vormen een internationaal toerende band en voltooiden in 2010 een bijzondere reeks: ze speelden in één jaar tijd op alle continenten, de beide poolgebieden uitgezonderd. Vorige maand maakten ze nog een tiendaagse tournee door Zuid-Amerika. ,,We werden gevraagd voor een festival in Mexico”, zegt Van den Heuvel (40), geboren in Ravenstein en inmiddels inwoner van Eindhoven. ,,De radertjes in ons hoofd gaan dan snel draaien. Want als we toch in Zuid-Amerika zijn, kunnen we er net zo goed een tour van tien dagen aan vastplakken. In Bogotá (Colombia) staat er dan 1.500 man publiek voor je neus. Toch knap voor een bandje uit Brabant. Niet alle optredens trekken zoveel volk. In Ecuador speelden we voor 150 mensen. Maar wel allemaal fanatiekelingen. Veel mensen vinden kracht in onze muziek, daar doen we het voor. Nee, je vertrekt niet uit zo’n land met duizenden euro’s aan inkomsten. We verdienen onze boterham niet met de band: het is een uit de hand gelopen hobby.”

Overlast

Vier vrienden uit Schaijk, Heesch en Vinkel stonden in 1997 aan de basis van de punkband, geïnspireerd door hun helden van groepen als Madball en Backfire!. ,,We repeteerden eerst in de kinderkamer van bandlid Frank in Schaijk. Daar was de buurt snel klaar mee. Daarna zijn we naar de garage gegaan. Opnieuw klaagde de buurt: nog meer herrie! Uiteindelijk zijn we in een repetitieruimte in Oss terecht gekomen, waar onder andere ook The Gathering oefende.”

Langzaam maar gestaag veroverde No Turning Back de harten van de hardcorepunkers met zijn puntige, snelle songs, vuige riffs en uitgesproken teksten. ,,We neigen naar links, hoewel ik niet direct met een vinger naar een bepaalde groep wijs.” Ze wilden de wereld verkennen. ,,Alles eruit halen wat erin zat. Met mijn ouders ben ik nooit verder gekomen dan Vogezen en Ardennen. Mijn droom was te reizen, zover mogelijk. Dat heb ik kunnen doen met No Turning Back. Bizar als in Korea een zaal met driehonderd mensen jouw teksten staan te zingen. Net als in Zuid-Afrika en Amerika.”

Ze speelden onder meer in een streng christelijke regio in de Verenigde Staten, toerden driemaal door China en stonden in Israël voor een publiek van ‘jongens, meiden, Palestijnen en Israëli’s’. ,,Ik ben het niet eens met de politiek daar. Veel bands boycotten zo’n land. Maar ik vind het juist belangrijk er naartoe te gaan.”

Honorarium

Geld speelde nooit een rol. ,,Daarvoor zitten we in de verkeerde muziekbranche. In Amerika praten ze helemaal niet over een honorarium. Ze betalen je benzine, maar je moet zelf een hotel regelen. Iets te drinken? Een glaasje water kun je krijgen. De droom van veel bands gaat op zo’n manier snel over. Toch zijn we tien keer in de VS geweest. Je houdt rekening met de omstandigheden.”

Bandleden kwamen en gingen, maar Van den Heuvel bleef. ,,Jongens vertrokken omdat ze verhuisden, een nieuwe baan kregen, vanwege hun studie of om financiële redenen. De laatste tien jaar heeft de band een internationale bezetting. Je moet het maar willen, zoveel geld en energie in een band steken. Ik zie de leden als mijn broers. Ik heb nog steeds contact met de meeste jongens uit de eerste line-up.”

Hij kent inmiddels iedereen in het wereldje. En iedereen kent hem. Geen wonder dat zijn geesteskind, festival The Sound of Revolution in het Klokgebouw, een groot succes is. Ook de vierde editie zal naar verwachting uitverkopen. De boeker van het Eindhovense bureau Loud Noise verwacht dat het tweedaags festival - vrijdag en zaterdag - bezoekers uit meer dan veertig landen trekt. Ze komen uit onder meer Japan, Mexico, Rusland, Israël en zelfs uit Dubai. ,,Meestal Amerikaanse militairen die daar zijn gestationeerd.”

Vanwege zijn goede connecties kan hij bands voor een exclusieve show laten invliegen. ,,Zo heeft de Amerikaanse band Outburst nog nooit in Europa gespeeld, hun landgenoten van Shutdown stonden in 1996 voor het laatst in Nederland. Ze doen nu één show. Daarom komen mensen vanuit de hele wereld naar Eindhoven.”

The Sound of Revolution, vrijdag 1/11 (18.30 u) en zaterdag 2/11 (13.30 u), Klokgebouw Eindhoven. Met o.a. Heideroosjes, Shelter, No Turning Back, Outburst en Shutdown.