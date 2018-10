PvdA-Statenlid Driek van Griensven overleden, provincie hangt vlag halfstok

Van Griensven zette zich meer dan dertig jaar in voor de PvdA. Hij zat in de gemeenteraad van Berkel-Enschot en later in die van Tilburg. Ook was hij wethouder in Roosendaal en Dongen. In de vorige bestuursperiode had Van Griensven al eens zitting in Provinciale Staten. Die rol vervulde hij sinds half januari opnieuw. De Brabantse tak van de PvdA omschrijft Van Griensven als man ‘zonder opsmuk, zonder de grootspraak die vaak ook bij politiek hoort’. En: ‘Recht door zee. Eerlijk. Het zo regelen dat iedereen het goed had.’