PVV eist debat over toekomst arbeidsmigranten in Brabant

DEN BOSCH - De PVV maakt stampij over het uitblijven van een debat over de huisvesting van arbeidsmigranten in Brabant. De Statenfractie dient vrijdag voorstellen in om die inhoudelijke discussie alsnog te kunnen voeren.

Het provinciebestuur staat op het punt een groep op te richten met belanghebbenden die nadenken over problemen met buitenlandse werknemers in Brabant. Daar is 600.000 euro voor nodig en over dat bedrag nemen Provinciale Staten vrijdag een besluit. De PVV weigert bij het kruisje te tekenen om het geld beschikbaar te stellen.

Hele kluif

,,We willen eerst een debat over de inhoud, maar dat kan vrijdag niet. Dan gaat het alleen over de begroting”, zegt PVV-Statenlid Joyce Kardol. Zij meldt dat de Brabantse coalitiepartijen een inhoudelijke discussie over het onderwerp ‘blokkeren’ en verwijt hen arrogantie.

VVD-fractieleider Martijn van Gruijthuijsen ziet dat anders. ,,Het was tijdtechnisch niet mogelijk om het debat al eerder te voeren en volgens mij kan het vrijdag prima inhoudelijk worden besproken.”

Kardol, politica uit Helmond, laat het er niet bij zitten. Haar partij komt vrijdag met een aantal voorstellen om de bijdrage van zes ton nu uit de begroting te halen en het onderwerp pas later te bespreken. Zo wil de PVV tijd kopen voor een inhoudelijk debat over arbeidsmigranten in Brabant.

De PVV-fractie zal er een hele kluif aan hebben om een meerderheid van de andere partijen mee te krijgen. Al hebben D66 en CDA wel aangegeven dat ze later best eens over het onderwerp willen doorpraten.

Banen inpikken

In de provincie werken naar schatting 100.000 arbeidsmigranten uit Oost-Europa. De PVV stelt dat deze groep buitenlanders banen en woningen inpikt van Brabanders; al concludeert SEO Economisch Onderzoek na studie dat Oost-Europeanen nauwelijks banen innemen van ‘gewone Nederlanders’.

Of het in beide gevallen niet goed is om als provincie een groep op te tuigen die met de uitdagingen aan de slag gaat? ,,Ik vind dat we dáár juist inhoudelijk een debat over moeten voeren zonder eerst een besluit te nemen over het geld. Een debat over hoe we ermee omgaan”, aldus Kardol.