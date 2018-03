PVV spot muis in het provinciehuis: 'Doeltreffende maatregelen genomen'

Statenlid Joyce Willems-Kardol was het die de muis in het restaurant met haar smart phone vastlegde. 'De catering op het Brabantse provinciehuis krijgt zo toch een bijsmaak', voegde zij aan haar video toe. Die bijsmaak had het wat de PVV betreft toch al. De partij oefende vorige maand stevige kritiek uit op de hoge kosten van de catering in het provinciehuis.