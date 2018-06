Q-koorts maakte van Hans Voets uit Heeze in elf jaar tijd een oude man

IN MEMORIAMHEEZE - Thuis, omringd door familieleden, is zaterdag Hans Voets overleden. Hij werd 64 jaar oud. De Heezenaar raakte elf jaar geleden op een zorgboerderij in Veldhoven besmet met Q-koorts.

Vanaf dag één ging het bergafwaarts, vertelt zijn weduwe Josien Legters. ,,Hans kon steeds minder, was telkens erg moe." Vooral het laatste jaar ging de aftakeling snel. ,,Onvoorstelbaar. Je denkt elke keer: méér moe dan dit kan niet. Maar het kon wél. In elf jaar tijd veranderde Hans in een mooie, energieke vijftiger in een oude man die helemaal niets meer kon. Hij moest alles uit handen geven, voelde zich zo verschrikkelijk te kort schieten."

Quote Het ging zoals hij het wilde: precies op dat moment was hij weg Josien Legters

Eind 2016 maakte Voets bekend dat hij niet lijdzaam wilde afwachten hoe de ziekte hem uiteindelijk zou vellen. Afgelopen zaterdag nam hij afscheid. Dat deed hij op zijn eigen wijze, vertelt Legters. ,,Hans had nergens meer energie voor. Maar dit kon hij nog wel. Hij heeft het afscheid zelf geregisseerd, inclusief de muziek: Nights in white Satin in een speciale uitvoering van Eric Burdon. Dat nummer wordt voorafgegaan door een toespraak. Een tekst die Hans heel erg dierbaar was. Het ging zoals hij het wilde: precies op dat moment was hij weg."

Gitaar

Muziek speelde sowieso een belangrijke rol in het leven van de Heezenaar. ,,Hans speelde van alles, op klassieke gitaar maar ook elektrisch. Maar al snel nadat hij ziek werd kon hij ook dat niet meer aan. Na vijf minuten spelen was zijn energie op en kon hij zich ook niet meer concentreren."

Officieel staat het aantal mensen in Nederland dat overleed aan het virus op 74. Verwacht wordt dat dit aantal nog zal stijgen. Het steekt Josien Legters enorm dat minister-president Rutte nog altijd geen excuses heeft aangeboden voor de handelswijze rond het uitbreken van het virus. ,,Dat denkt iedereen wel, maar dat is niet zo. Tijdens een verkiezingsdebat heeft hij dat gedaan, maar dan als fractievoorzitter van zijn partij, níet als premier", zegt ze boos.

Tegemoetkoming

Ook heeft minister Bruins 15,5 miljoen euro gereserveerd als tegemoetkoming aan de Q-koorts-patiënten en hun familie. ,,In juni zou hier meer duidelijkheid over komen, zo heeft Bruins toegezegd. Maar we hebben nog niets vernomen. Het was mooi geweest als Hans dat nog had mogen meemaken."