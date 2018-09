Q-koortsslachtoffers pakken juridische strijd weer op

Eerder spanden meer dan 300 slachtoffers - patiënten en nabestaanden - een rechtszaak aan om de Staat aansprakelijk te stellen voor hun schade. Zij vinden dat de overheid niet goed heeft gereageerd op de uitbraak van de epidemie, die in 2007 bij een geitenhouderij in Herpen begon. De overheid erkent dat niet en kreeg van de rechtbank in januari 2017 gelijk. Een hoger beroep werd uitgesteld in afwachting van een tegemoetkoming die Den Haag de slachtoffers in het vooruitzicht stelde. De regering wilde, ondanks dat zij zichzelf niet aansprakelijk acht, toch een 'gebaar' maken, een erkenning voor het grote leed. Maandag werd duidelijk dat 14,5 miljoen euro evenredig wordt verdeeld onder het aantal slachtoffers en nabestaanden dat zich aanmeldt. Wie het geld wil krijgen, moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Daarnaast geldt er een maximumvergoeding van 15.000 euro per aanvraag.