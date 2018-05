Q-koortsslachtoffers wachten met hoger beroep

DEN HAAG / NIJMEGEN De driehonderd Q-koortsslachtoffers die vinden dat de overheid aansprakelijk is voor hun schade, stellen een hoger beroep nog even uit. De groep verloor een eerste rechtszaak . De advocaten willen nu eerst afwachten hoe de tegemoetkoming eruit ziet die Den Haag heeft aangekondigd.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft beloofd dat hij voor 1 juli duidelijkheid geeft over de tegemoetkoming. Eerder werd al bekend dat het kabinet in totaal 15,5 miljoen euro beschikbaar stelt. Afwachten is nu hoe dit bedrag verdeeld wordt over de Q-koortspatiënten en nabestaanden.

Advocaat Ivo Sindram laat namens de groep van 300 slachtoffers weten dat het hoger beroep 'zeker nog niet van de baan' is. ,,Maar we willen de mensen die over de totstandkoming van de regeling praten nu niet voor de voeten lopen." Daarna moet worden beoordeeld in hoeverre de tegemoetkoming uit Den Haag alle betrokkenen tevreden stelt.

Schade

Bert Brunninkhuis, voorzitter van patiëntenvereniging Q-uestion, wijst erop dat er mensen zullen blijven wiens schade (bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid op jonge leeftijd) véél hoger is dan een algemene tegemoetkoming kan compenseren. De 15,5 miljoen euro moet immers over een grote groep worden verdeeld.