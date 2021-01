QUIZ | Zo leer je alle regels en uitzonderingen van de avondklok

Update + VIDEO Schok over ‘aanslag’ met auto op e-bikebe­drijf in Cuijk: ‘Dit is zó lomp en bruut’

17 januari CUIJK - Een auto die een loods van een e-bikebedrijf in Cuijk binnenrijdt. Gevolgd door een flinke brand die de hele hal verwoest. Burgemeester Wim Hillenaar is geschokt door de gebeurtenissen in de nacht van zaterdag op zondag. ,,Het is een soort aanslag.’’