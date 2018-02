R3HAB: ‘Het is tijd om terug te komen naar Breda’

BREDA – Genomineerd voor een Edison award, nummer 18 in de DJ MAG Top 100, Op Spotify 12,2 miljoen luisteraars per maand. Dj R3HAB, Fadil El Ghoul (30) uit Breda heeft onlangs zijn eerste album Trouble uitgebracht. Deze is voor meer dan 180 miljoen keer gedraaid op Spotify. Voor het eerst sinds 7 jaar draait hij weer in Breda. Vrijdag 6 juli op Breda Live. ‘Het is tijd om terug te komen naar Breda’

Wat betekent Breda voor jou?

,,Ja het is toch mijn hometown. Ik ben er opgegroeid. Als kind liep ik al op de Markt, ik ben er naar school geweest en mijn familie en vrienden wonen er nog altijd. Daarnaast heb ik er mijn eigen studio. Het is toch m’n thuisbasis, ondanks dat ik er maar zo’n zestig dagen per jaar ben. Ik voel die verbondenheid ook in het buitenland. Laatst draaide ik in Thailand. Toen ik de Nederlandse vlag zag, was ik gelijk getriggerd. Na de show heb ik een praatje gemaakt. Bleek dat ze ook nog eens uit Breda kwamen. Dat doet toch iets met je. Gek eigenlijk. Ben best nieuwsgierig naar hoe dat psychologisch werkt.

Wat is zo leuk aan Breda?

,,Het groene van de gemeente trekt me aan. Zo kom ik graag in het Mastbos en het Liesbos. Gelukkig hebben ze het daar nog niet volgebouwd. Ook blijft de horeca mij verrassen. Steeds meer en betere zaken komen erbij. Als ik geen dj was geworden, weet ik zeker dat ik iets met eten was gaan doen. Dan had ik chef geweest in een tentje in het centrum. Of in het Ginneken. Die wijk heeft toch iets magisch. Beetje Amsterdam van Brabant gevoel. Verder loop ik graag de Ekoplaza binnen. Heerlijk om te zien hoe die eigenaar bezig is met zijn producten. Ik kan echt genieten van goed eten. Creativiteit en beleving komen in het maken van eten samen. Net als bij muziek.”

Toch draai je vrijwel nooit in Breda?

,,Sowieso draai ik in verhouding weinig in Nederland. De laatste keer dat ik in Breda draaide was op Dancetour in 2011. Mijn muziek sloeg in het begin van mijn carrière meer aan in Amerika en Azië. Nu ben ik wat verder en voelt het goed om weer terug naar Breda te komen voor een show. Speciaal om te draaien voor mijn familie en vrienden.”

Je stond bekend als dj met de meeste vlieguren, verveelt dat reizen niet?

Volledig scherm Dj R3HAB. Fotograaf: Jochem Schuiling © Jochem Schuiling ,,Ik weet niet of ik nog de meeste uren maak, maar volgens het Bureau voor Muziek- en Auteursrechten (Buma) heb ik de meeste shows gedraaid het afgelopen jaar. Bijvoorbeeld als ik van Los Angeles naar Dubai vlieg zijn er meerdere opties: doodvervelen, film kijken of slecht eten. Ik kies voor muziek maken. Dit kan ik goed in een vliegtuig. Ik noem dat ook wel in the zone komen. Lastig te omschrijven. Het is bijna magisch. Ik zit dan in mijn eigen wereld en schrik op als ik hoor ‘fasten your seatbelts for landing.’

Concentratie nodig voor creativiteit?

,,Ik denk wel dat iets in je zit. Maar je kunt ook veel ontwikkelen door hard te werken. Dit geldt voor creativiteit én concentratie. Leren afsluiten voor de buitenwereld hoort daar bij. Soms vind ik het jammer dat tegenwoordig steeds meer vliegtuigen Wifi hebben. Ik betrap mezelf er op dat ik toch even mijn berichten check. Maar als je steeds onderbroken wordt, werkt het niet lekker. Nieuwe ideeën worden afgekapt, omdat je de tijd niet neemt om ze uit te denken.”

Moeilijk om deze levensstijl vol te houden?

,,Ik drink geen alcohol. Niet omdat ik er iets op tegen heb, maar ik heb die stimulans niet nodig. Ik haal dat uit leren. Een vriend van mij zei laatst: je wordt gelukkig als je iedere dag iets nieuws leert’. Daar geloof ik in. Momenteel beoefen ik jiu jitsu. Daarvan kom ik tot rust. Verder vind ik het leuk om nieuwe restaurants uit te proberen. Ook lijkt het me leuk om weer gitaarles op te pakken.”

Welke mensen heb je graag om je heen?

,,Naast mijn familie en vrienden, ben ik erg close met mijn tourmanager Wisa Chhay. Hij reist mee, filtert alles en creëert rust. Ik zie hem als mijn partner in crime.

Moest je lang nadenken of je zou draaien op Breda Live?

Wat vind je van de andere acts?

Ja geweldig. Anouk heb ik ooit eens ontmoet. Hele goeie zangeres. Maar zelf luister ik graag naar de muziek van Ronnie Flex. We hebben wel contact, maar elkaar nog nooit in real life gezien. Leuk om straks eens bij te praten.

Wat kunnen we verwachten van je show?

,,Ik wil nog niet te veel verklappen. Maar hier ga ik wel iets speciaals van maken. Verder ga ik er ook gewoon van genieten. Ik zeg altijd maar: hard werken wanneer het moet en genieten wanneer het kan. Deze twee moet je nooit door elkaar halen.”

Kaarten voor Breda Live zijn vanaf vandaag te koop via bredalive.nl en VVV Breda.

