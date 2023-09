Ramkot als opwarmertje voor PopMonument in de Waterput: ‘Niet snoeihard maar akoestisch’

Eenzaam, somber of thuishulp nodig? Welzijn op recept in Liempde belooft snel te helpen

LIEMPDE - De huisartsenpraktijk in Liempde heeft ruim 5400 patiënten. Jong en oud komen met klachten die een huisarts niet een-twee-drie kan oplossen. Voor eenzaamheid, somberheid of thuiszorg is er nu Welzijn op recept: sociale activiteiten als medicijn.