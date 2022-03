Rampjaar 1672 herdacht tijdens Historisch Spektakel Grave

Nieuwsover­zicht | Schilderij­en met grote waarde gestolen bij kunstroof - Fietser (16) overlijdt bij botsing met auto

Bij een kunstroof in Eindhoven is voor ruim 75.000 euro aan schilderijen gestolen. Bij een botsing in Tilburg kwam een 16-jarige fietser om het leven en in Nuenen raakte een bouwvakker zwaargewond bij een ongeluk met een ladder. Verder was het de dag de mondkapjes écht bijna nergens meer op hoeven. Al zijn er nog altijd plekken waar je ze wel dient te dragen. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.

23 maart