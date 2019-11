Rampzalig: festival raakt álles kwijt bij brand Oeffelt

,,Het is echt een gigantische ramp”, zegt Hendriks. ,,Schrikbarend. Er is niets van over. De werkplaats was onlangs nog opnieuw ingericht door vrijwilligers, ook dat is allemaal verdwenen. We zijn echt behoorlijk de klos." Of de spullen verzekerd zijn, weet hij niet. ,,Het is bovendien de vraag wat de verzekeringswaarde is van alle zelfgemaakte attributen.”



Volgens zakelijk leider Rosalie Thomassen is de omvang van de schade nog niet precies duidelijk. ,,We weten bijvoorbeeld nog niet hoe het met onze enorme katapult is, een trébuchet, die speciaal door een leermeester van een bouwmeester is gemaakt. Die stond buiten, maar de vraag is of die gespaard is gebleven. Waar vind je de expertise om zoiets opnieuw te maken?”