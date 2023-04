‘RBC is een koopclub... onzin! Ambities kost ook in het amateurvoetbal tijd, beleid én centen’

Asperges zijn duurder dan ooit, maar Brabanders laten het ‘witte goud’ niet liggen

Het aspergeseizoen is van start gegaan, maar het ‘witte goud’ wordt duur betaald. De gemiddelde supermarktprijs van de groente, die voor een groot deel op de zandgronden van Brabant wordt gestoken, is op dit moment hoger dan in heel 2022. En ook dat was een kostbaar aspergejaar.