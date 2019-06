Reanimatie in café escaleert: man (64) uit Fijnaart overlijdt, hulpverleners gehinderd en drie agenten gewond

FIJNAART / NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - De politie is zaterdagavond met veel agenten uitgerukt naar Brasserij De Berg in Nieuwerkerk aan den IJssel nadat daar een man van 64 uit Fijnaart was overleden. Twee dronken cafébezoekers keerden zich tegen de toegesnelde hulpverleners. Bij de aanhouding van deze mannen - een 40-jarige man uit Nieuwerkerk aan den IJssel en een 41-jarige man uit Fijnaart - raakten drie agenten lichtgewond.

De hulpdiensten rukten even na half acht massaal uit naar de populaire horecagelegenheid in Nieuwerkerk aan den IJssel. Het was op dat moment druk in de zaak.

In het café was rond kwart over zeven een man onwel geraakt. Omstanders begonnen met reanimeren. De brandweer nam de reanimatie over, maar werd daarbij gehinderd door twee dronken mannen. De beschonken lieden vielen ook de toegesnelde agenten lastig. Ze weigerden de aanwijzingen van de politie op te volgen om de hulpverleners de ruimte te geven. De politie meldt dat de situatie in het café daarop escaleerde.

Drie gewonde agenten

,,Het tweetal beledigde en bedreigde de aanwezige hulpverleners en gedroeg zich zeer recalcitrant”, schrijft de politie. ,,Toen ze vervolgens de hulpverleners met een stoel te lijf gingen, gebruikten agenten pepperspray en hun wapenstok zodat ze de mannen aan konden houden.”

Bij de aanhoudingen raakten drie politieagenten lichtgewond. Zij hebben aangifte gedaan van belediging, bedreiging en mishandeling. Een van de verdachten sloeg ook nog met zijn hand door een ruit en liep een snijwond op; hij is behandeld in het ziekenhuis.

Reacties