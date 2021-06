Rechtbank Oost-Brabant moet op zoek naar nieuwe president

Nieuwsover­zicht | Lichaam vermiste militair Jürgen Conings gevonden - Drie grootaan­deel­hou­ders NAC houden ermee op

20 juni In de Waal bij Gendt, vlakbij Nijmegen is zondagmorgen een tweede lichaam gevonden. Vrijdagavond haalde de politie bij Rossum ook al een stoffelijk overschot uit de Waal. Verder werd vandaag duidelijk dat het lichaam van militair Jürgen Conings levenloos is gevonden en bereikte de crisis bij NAC het toppunt: de drie grootaandeelhouders trekken per direct hun handen af van de Bredase club. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zondag 20 juni.