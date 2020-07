Rechter oordeelt: Tilburg mag coffeeshops Grass Company nog niet sluiten

TILBURG/BREDA - De gemeente Tilburg mag de twee coffeeshops van The Grass Company nog niet sluiten. Dat is het oordeel van de Bredase bestuursrechter in het kort geding dat de door Johan van Laarhoven opgerichte coffeeshopketen had aangespannen tegen de gemeente.

Burgemeester Theo Weterings had de vergunning van de twee Grass Company-coffeeshops in willen trekken omdat directeur Marco de Jong onvoldoende informatie zou hebben gegeven voor het Bibob-onderzoek dat de gemeente Tilburg liet doen. The Grass Company zou hebben verzwegen dat oprichter Johan van Laarhoven in december vorig jaar -toen hij nog gevangen zat in Thailand- voor een bedrag van 6,5 miljoen euro zijn terugkoopoptie van de hand heeft gedaan.

Bewijs van betaling

De bestuursrechter stelt dat er geen sprake van is dat The Grass Company geweigerd heeft om informatie te geven. In een brief van 18 mei liet de coffeeshop aan de gemeente weten dat Johan van Laarhoven in een notariële akte afstand heeft gedaan van zijn recht om voor één euro de helft van de aandelen terug te kopen. Burgemeester Weterings zette vraagtekens bij die akte zolang hij geen bewijs kreeg dat Van Laarhoven inderdaad 6,5 miljoen euro heeft ontvangen. Volgens Grass Company-directeur De Jong kon dat ook nog niet omdat er nog nadere afspraken moeten worden gemaakt over de betaling van die miljoenen. Van Laarhoven zit sinds januari van dit jaar in de gevangenis in Vught , maar als gevolg van de coronamaatregelen kan hij daar geen bezoek ontvangen.

De rechter vindt dat The Grass Company voldoende informatie heeft verschaft. De burgemeester krijgt de opdracht om het intrekken van de vergunningen voor de coffeeshops aan de Spoorlaan en de Piusstraat, te heroverwegen. Later dit jaar zal de bestuursrechter dan opnieuw oordelen over zijn voornemen.

‘Verheugd’

De uitspraak betekent dat de twee coffeeshops in ieder geval voorlopig open blijven. ,,We zijn verheugd met de uitspraak en hebben er alle vertrouwen in dat de coffeeshops niet alleen nu maar ook in de toekomst open zullen blijven”, zegt Tim Vis, één van de advocaten van The Grass Company.

Als de gemeente het kort geding zou hebben gewonnen, zou dat hebben betekend dat de oudste coffeeshop van Tilburg (Ochtendgloren aan de Piusstraat) en de drukste (aan de Spoorlaan) komende maandag op slot zouden gaan. De gemeente Tilburg zag in het Bibob-onderzoek ook munitie voor haar stelling dat de coffeeshopketen al vele jaren lang geheimzinning doet over de eigendomsverhoudingen. Grass Company-directeur De Jong, die zichzelf maandag op de zitting ‘een gebroken man’ noemde, vindt dat onzin: hij kocht in 2011 de aandelen van Johan van Laarhoven. Nu ook diens terugkooptie van tafel is, zijn alle banden met de oprichter van de coffeeshops verbroken, zo stelde De Jong.

Den Bosch

Ook de gemeente Den Bosch wil de twee vestigingen van The Grass Company (aan het Emmaplein en de Maastrichtseweg) sluiten. De coffeeshopketen heeft bezwaar gemaakt tegen het voornemen van burgemeester Mikkers. Die zal daar na de zomervakantie op reageren, zo liet hij deze week aan de gemeenteraad weten.