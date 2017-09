Rechter verwijst zaak bewoners Fort Oranje door naar Raad van State

Betrokkenen melden zich bij politie na mishandeling 13-jarige jongen in Breda

10 september BREDA - Enkele betrokkenen van de vechtpartij, afgelopen donderdag in een park bij de Namenstraat in Breda, hebben zich gemeld met hun ouders. Dat meldt de politie. Wat hun betrokkenheid is, wil de politie niet kwijt. Er is nog niemand aangehouden.