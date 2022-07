Rechters Gerechtshof legden verkeerde eed af; fout kan gevolgen hebben voor 1100 zaken

Dertig rechters van het Bossche Gerechtshof, de raadsheren, hebben in het verleden een verkeerde eed afgelegd. De helft is inmiddels opnieuw beëdigd. De fout kan gevolgen hebben voor zo’n 1100 zaken, aldus het hof.

De raadsheren waren betrokken bij vierhonderd straf- en zevenhonderd belastingzaken waarin cassatie mogelijk is of al werd ingesteld. Het is aan de Hoge Raad om te beslissen hoe ze daar verder mee omgaat. Die is echter in reces, en kan nu niet antwoorden op vragen.

De fout is klein en procedureel. Raadsheren zijn (mannelijke of vrouwelijke) rechters van het Gerechtshof dat zaken in hoger beroep behandelt. Voordat ze dat mogen, moeten ze een eed afleggen.

Die zijn er twee, eentje voor de raadsheren, een voor medewerkers. Een aantal raadsheren heeft de eed voor medewerkers afgelegd. Hoe dat kon gebeuren is onbekend. Belangrijker is, zegt een voorlichter van het hof, dat de procedure is aangepast zodat het volgens haar niet meer kan voorkomen.