Rechtszaak moord op Heidy Goedhart moet opnieuw, bepaalt Hoge Raad

UPDATEDEN BOSCH - De rechtszaak tegen de verdachte van de moord op Heidy Goedhart in Kaatsheuvel moet over. De Hoge Raad zet te veel vraagtekens bij de undercoveroperatie waarmee politie en justitie Wim S. tot een bekentenis brachten.

S., de ex-partner van Goedhart, werd in februari 2018 tot twintig jaar cel veroordeeld door het gerechtshof in Den Bosch. Zowel bij de rechtbank als bij het gerechtshof stelde S. dat die bekentenis vals was: hij zou hem alleen hebben afgelegd omdat de undercoveragenten hem onder zware druk hadden gezet. Justitie bleef volhouden dat de operatie volledig rechtmatig was, het hof ging daarin mee.

Undercoveroperatie

S. stapte naar de Hoge Raad en die oordeelde vandaag dat het hoger beroep opnieuw moet en wel bij het gerechtshof in Den Haag. Eenzelfde oordeel velde de Hoge Raad vandaag over de Posbankmoord : ook hier werd de undercoveroperatie in twijfel getrokken. Arthur van der Biezen, advocaat van Wim S., zegt blij te zijn met het besluit van de Hoge Raad. Zodra de gelegenheid daar is, gaat hij bij het hof in Den Haag vragen om het voorarrest van Wim S. te schorsen, waardoor hij het nieuwe proces in vrijheid kan afwachten.

Mr. Big-methode

Zowel in de Posbankmoord als in de moordzaak van Heidy Goedhart volgde de politie de zogenaamde Mr. Big-methode. Daarbij spannen undercoveragenten een web rond de verdachte, die met allerlei beloftes wordt aangezet tot het afleggen van een bekentenis. De uit Canada overgenomen methode stuitte de jaren al op fikse kritiek van advocaten en rechtsgeleerden.

Quote Deze twee uitspraken betekenen exit voor de Mr. Big-methode Arthur van der Biezen, advocaat

,,Deze twee uitspraken van de Hoge Raad betekenen exit voor de Mr. Big-methode", zegt advocaat Arthur van der Biezen. Hij keerde zich van meet af aan tegen de methode. Bij de rechtbank in Breda stelde hij dat Wim S. op deze manier een eerlijk proces werd onthouden.

‘Niet te vertrouwen’

Rechtsgeleerde Peter van Koppen, die eerder al kritiek had op de undercoveroperatie die de politie opzette rondom Wim S., noemt de uitspraak van de Hoge Raad ‘verstandig’: ,,Waar het om gaat is de vraag of de bekentenis die volgt na zo'n traject wel te vertrouwen is. Het antwoord is simpel: nee.” Van Koppen wijst erop dat de Hoge Raad geen beleid maakt, maar de twee uitspraken van dinsdag moeten wel tot nadenken stemmen, zegt hij. ,,Bovendien zijn deze undercoveroperaties ook nog altijd heel duur, allemaal betaald van uw en mijn belastingcenten".

Quote Mr. Big wordt vooral van stal gehaald als de politie oogkleppen op heeft. En dat is gevaarlijk. Peter van Koppen, rechtsgeleerde