Rechtszaak ontvoering baby Hannah: advocaat van moeder vraagt om vrijspraak

Achttien maanden cel geëist tegen ouders ontvoerde baby Hannah

13:46 DEN BOSCH - Achttien maanden cel waarvan zes maanden voorwaardelijk voor Kim de L. en voor Rowan S. uit Handel. Dat eiste officier van justitie Jorick Schreurs vrijdag tegen de ouders van de baby Hannah voor de ontvoering van hun kind in februari dit jaar in Eersel. Ze gristen hun kind daar uit de handen van de pleegmoeder bij wie ze was ondergebracht. Dezelfde dag werden de ouders aangetroffen en gearresteerd in Bad Bentheim in Duitsland nadat de politie een Amber Alert had verspreid.