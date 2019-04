Reclameman Rob Scheepers nu zelf als cabaretier een merk: ‘Een Brabants merk’

De voormalige pastorie in Sterksel - recht tegenover de Catharinakerk - hoe Brabants wil je het hebben? Rob Scheepers woont er sinds kerst met zijn vrouw Ingrid en hun vier kinderen. De nostalgie en de statigheid van het pand gelden vooral aan de buitenkant. Binnen zijn de muren doorgebroken, de vloeren strak betegeld en de muren zacht-grijs. In de ruime woonkeuken schuiven we aan aan zo'n extralarge eettafel. Pas later in het interview zal blijken dat het nogal bij hem past. De 44-jarige Scheepers is als tonprater de man van het grote gebaar. Als cabaretier koestert hij de traditie.