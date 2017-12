Record crowdfunding voor Bredase restaurant Colins: 400.000 euro in een etmaal

"Het is inderdaad heel snel het gegaan is. Ons concept slaat duidelijk aan. De zaak loopt erg goed en we hebben een groot netwerk van mensen die enthousiast zijn," zo verklaart eigenaar Colin Rigter het succes van de crowdfunding.

Randstad

Waar 'Colins 2' komt, is nog niet bekend. "Dat hou ik nog even geheim, maar het zal ergens in de Randstad zijn," aldus Rigter. " De zaak aan de Ginnekenweg is nu vijf maanden open. "Ik besef dat we vrij snel een tweede zaak openen. Maar de economie is booming en we krijgen goede panden aangeboden. We durven die stap wel te maken."