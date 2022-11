Recyclingbedrijf AVI en provincie zakken weg in moeras van gesteggel en rechtszaken

Een prik, maar Lucas (12) raakt niet meer in paniek dankzij medisch lachgas

BOXMEER - Lucas is met zijn 12 jaar een speelse en gezellige jongen. Maar even niet als hij een prik krijgt. Dan raakt hij in paniek. Om zo’n akelige ervaring te voorkomen, brengt een snufje medisch lachgas uitkomst in Maasziekenhuis Pantein in Beugen.

29 oktober