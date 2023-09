Redding Deurnes wijkgebouw lijkt nabij: bestuur De Heiakker blijft op zoek naar nieuwe vrijwilligers

Komst van Vodafone­Zig­go naar kantoor bij station Eindhoven lijkt van de baan; contract is opgezegd

EINDHOVEN - De komst van VodafoneZiggo naar het nieuwe kantoor naast het centraal station in Eindhoven is voorlopig van de baan. Het uit 2019 daterende huurcontract is in overleg opgezegd; als het plan daadwerkelijk gebouwd kan worden moet ontwikkelaar AM opnieuw op zoek naar een huurder.