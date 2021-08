Ree te water in Helmond: Juul bedenkt zich geen moment, duikt in ’t kanaal en krijgt schop als dank

Nieuwsover­zicht | Jaar cel geëist voor handtaste­lij­ke rijleraar - Levende kip uit container voor overleden dieren gehaald

18 augustus Een rijleraar uit Waalre heeft toegegeven dat hij een leerlinge in haar kruis betastte tijdens het lessen. Het OM eist een jaar cel. De dierenambulance van Den Bosch heeft een levende kip gered uit een lading overleden dieren. Het beestje is ondergebracht bij Vooropvang De Maashorst in Schaijk. En steeds meer mensen blijken te kiezen voor een coronavaccinatie. Tot en met afgelopen zondag zijn er in Nederland al ruim 22 miljoen coronaprikken gezet. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.