Regen op eerste dag Toeristendagen Eersel: ‘Allang blij dat er geen weercode is afgegeven’

Richel (36) slaapt al een jaar in zijn auto: ‘Als er niet snel een oplossing komt, hoeft het voor mij niet meer’

UDEN - Hij vierde onlangs zijn jubileum: op 15 juli sliep Richel Bergmans precies één jaar in zijn auto. Een huis kopen kan hij niet en huren is ook geen optie, vanwege de lange wachttijd bij de woningcorporaties en de bizarre inkomenseisen. En dus is zijn auto zijn huis, al een jaar lang.