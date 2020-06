Regen van eurobiljetten en boodschappentassen met miljoenen: in Brabant kijken ze niet op een euro meer of minder

In een verborgen ruimte in een woning aan de Paradijslaan in Eindhoven werd begin mei maar liefst 12,58 miljoen euro gevonden. Dat is bijna het hoogste bedrag dat ooit op één locatie is gevonden (de grootste geldvondst ooit werd vorig jaar in een Amsterdams pand gedaan: 12,8 miljoen euro). Het gewicht van het papiergeld was in totaal 255 kilo en zat verspreid over vijftien boodschappentassen.



Niemand in de omgeving leek te weten wie de gearresteerde 35-jarige man is. Buurtbewoners raakten niet over de zaak uitgepraat. ,,We hebben laatst straatbingo gedaan”, vertelt een man vanaf zijn balkon. ,,Maar we hadden beter miljoenenjacht kunnen spelen.”