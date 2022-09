(Regen)water in overvloed? Schijn bedriegt

Goedkopere huurwoning: gemiddelde wachttijd in Land van Cuijk naar ruim acht jaar

CUIJK - De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is bij Mooiland, verreweg de grootste woningcorporatie in de gemeente Land van Cuijk, gestegen naar 8,2 jaar. Dat was in 2018 nog 7,8 jaar.

19 september