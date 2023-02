Regenachtige start van carnavalsweekend in Brabant

Lezersbrief Kasseien Zuid Willems­vaart? Bezint eer gij begint

Enigszins geamuseerd heb ik kennis genomen van het voornemen van de gemeente Den Bosch om langs de Zuid Willemsvaart kasseien te leggen. Blijkbaar heeft men in deze gemeente geld te over en kennis tekort. In het kasseienland bij uitstek België , waar ik inmiddels 20 jaar woon, worden deze kasseien vervangen door modernere bestratingen. Reden daarvoor is de hevige geluidsoverlast.