Regionale troeven schoppen het tot finale LEGO Masters: ‘Een fantastisch avontuur’

Nieuwsover­zicht | Brabanders genieten weer van zonnig terras - Afvalberg bij ziekenhuis door behande­ling coronapa­tiën­ten

28 april De terrassen en winkels gingen weer open op deze zonovergoten woensdag en daar maakte Brabant massaal gebruik van. Op tal van plekken in de provincie zaten de terrassen vol. Ondertussen blijft het onverminderd druk in de ziekenhuizen. Verder maakte de KNVB woensdag bekend dat Oranje binnenkort ook WK-kwalificatiewedstrijden gaat spelen in Eindhoven en is kickbokser Jamal Ben Saddik na anderhalve maand in de gevangenis weer thuis.