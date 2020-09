Reisadvies voor provincie Antwerpen aangepast naar code geel

Het is niet meer nodig om na een verblijf in de provincie Antwerpen (met uitzondering van de stad Antwerpen) bij terugkeer in Nederland in thuisquarantaine te gaan. Voor Belgen die in Nederland op reis gaan, geldt dat nog wel. Reizigers uit Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Flevoland en Limburg worden door de Belgische overheid geadviseerd zich bij aankomst in België preventief te laten testen en 14 dagen in België in zelfquarantaine te gaan.