Relatief weinig ooievaars in Brabant, dit kunnen we eraan doen

Het aantal ooievaars neemt in heel Nederland jaarlijks toe. Verzorgers van dierenpark Dierenrijk in Mierlo spotten zelfs al dertien nesten. Toch loopt Brabant qua aantallen - op De Biesbosch na - achter op veel andere provincies. Is dit een probleem? En misschien nog beter, moeten we dit (willen) oplossen?

Door de hoeveelheid natuur in Brabant zou je misschien verwachten dat er veel ooievaars in de provincie leven. Toch is dat niet helemaal het geval.

Het relatief lage aantal ooievaars in Brabant is vrij logisch te verklaren. ,,Ooievaars hebben een voorkeur voor grasland en veengrond. Daar zit eten voor de vogels in. In Brabant is relatief veel zandgrond en akkerbouw, daardoor zoeken de ooievaars liever elders een nestplaats”, aldus een woordvoerder van Sovon, een organisatie die onderzoek doet naar vogels.

Ooievaars aantrekken

Om de provincie aantrekkelijker te maken voor ooievaars zouden mensen ze kunnen verleiden door, bijvoorbeeld, paalnesten neer te zetten. Volgens de woordvoerder van Sovon worden er door heel Nederland sowieso al veel paalnesten gebouwd. ,,Dat geeft geen garantie dat ze ook daadwerkelijk komen. Als ooievaars zich willen vestigen moeten ze genoeg voedsel kunnen vinden. Maar uiteindelijk bepalen ze zelf of ze komen of niet”, aldus de woordvoerder.

Quote Ik geef zelf de voorkeur aan een natuurlijk nest. (...) Als er een paar dikke takken dicht bij elkaar groeien, dan kun je daar een platform op bouwen. Piet van Andel, Ooievaarsopvang Herwijnen (Gelderland)

Dit is alleen niet de meest efficiënte en goedkope manier, zo'n paalnest kost al gauw 2.000 euro. Maar er zijn gelukkig andere manieren om Ooievaars te lokken. Volgens Piet van Andel van de ooievaarsopvang in het Gelderse Herwijnen zijn er nog andere manieren om de vogels te lokken.

,,Ik geef zelf de voorkeur aan een natuurlijk nest. Dat doe je door een stevige boom met brede takken uit te zoeken, bijvoorbeeld een eik of een beuk. Als er een paar dikke takken dicht bij elkaar groeien, dan kun je daar een platform op bouwen. De ooievaars doen de rest", vertelt Van Andel.

Daarnaast zegt Van Andel dat bomen handiger zijn omdat de ooievaars door de beschutting beter zijn beschermd. ,,Wanneer takken met bladeren iets hoger zitten dan het nest, dan zijn de dieren goed beschermd tegen, bijvoorbeeld, weersomstandigheden.” Wel tipt Van Andel dat er genoeg ruimte vrij moet zijn om de ooievaars te laten in- en uitvliegen. ,,Ik haal weleens wat takken weg om het de ooievaars makkelijker te maken.”

Paalnest

Mocht je tóch je eigen paalnest willen bouwen, dan staan er op verschillende sites veel tips. Zo moet je in ieder geval veel hout inkopen, moet je ervoor zorgen dat de paalnest hoog genoeg is en moet er een stevig platform zijn waar de vogels hun nest kunnen bouwen.

Vier tot acht meter hoog

Hoe hoog de paal precies moet zijn is afhankelijk van waar je hem neerzet. Hoe meer ruimte om de paal heen, hoe beter. In dat geval hoeft de paal ‘slechts’ vier tot vijf meter hoog zijn.

Als er minder ruimte om de paal heen is, bijvoorbeeld door een boom of een ander obstakel, dan moet je toch al gauw een paal van acht meter neerzetten.

Vergunning

In veel gevallen mag je zo'n paal niet zomaar neerzetten en is er een vergunning voor nodig. Ook is het handig om je buren in te lichten over de plannen om een grote paal in de tuin te zetten. Het is natuurlijk niet een klein hondenhok dat je even neerzet.



