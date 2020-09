Relatietherapeute uit Etten-Leur die ‘Cheat Retreats’ organiseert in Italië: Acht op de tien overspeligen hier zijn jonge vrouwen’

Opvallend uitgangspunt van de Blanca: de gevolgen van overspel kunnen in één lang weekend verwerkt zijn, of toch in die mate dat het paar weer zicht heeft op een uitweg. ,,In mijn praktijk in Amsterdam kreeg ik veel stellen over de vloer bij wie de relatie was vastgelopen op ontrouw. Je praatte dan een uur, maar dat was zelden lang genoeg”, zegt ze. ,,Net wanneer het interessant begon te worden, moest je hen naar huis sturen, waar ze weer werden ondergedompeld in hun routine van kinderen, koken en werken. Hier hebben we tijd om tot de kern door te dringen met een programma dat specifiek is opgezet rond de verwerking van ontrouw. Het paar is een heel weekend samen en moet alleen aan elkaar en de relatie denken. Dat de therapie in een idyllische omgeving plaatsvindt, is een meerwaarde.”