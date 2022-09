Rellende voetbalfans trekken zich van niemand iets aan en de steward is de dupe: ‘Hooliganisme weer hip’

Dronken bestuurder (23) rijdt met 200 kilometer per uur over A58 en weigert blaastest

ETTEN - LEUR - Een 23-jarige bestuurder uit Etten-Leur reed in de nacht van donderdag op vrijdag met 200 kilometer per uur over de A58 bij Etten-Leur. Hij weigerde mee te werken aan een blaastest en werd aangehouden. Ook zijn rijbewijs werd in beslag genomen. Later bleek dat hij onder invloed van alcohol achter het stuur zat. Dat meldt de politie.

