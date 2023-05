Repair Café Laarbeek bestaat tien jaar: ‘Toen de bandrecorder was gemaakt, hoorde een vrouw de stem van haar overleden man weer’

Willem II verspeelt dubbele bonus, supporters trakteren selectie op kraakhel­der signaal én speciale shirts

Géén vierde periodetitel en géén derde plek in de Keuken Kampioen Divisie-eindstand. Willem II had gisteravond op bezoek bij Roda JC nog genoeg om voor te spelen, maar door een 2-2 gelijkspel kwam die dubbele bonus er niet. Over een paar dagen beginnen de play-offs, VVV-Venlo is daarin de eerste horde voor de Tricolores. Wat de supporters betreft geldt vanaf nu maar één motto.