Repetities spektakelstuk ’53 van start: ‘We eren de redders en herdenken de slachtoffers’

House of Whisky in Oss toont 4500 flessen: ‘Iedere fles whisky heeft een verhaal’

OSS - Zeker 4500 flessen whisky verzamelde Ossenaar Bob Vink de laatste dertig, veertig jaar. De verzameling stelt hij vanaf nu tentoon in het House of Whisky in een kelder onder hotel De Naaldhof in Oss. ,,Whisky is nostalgie, cultuur en geschiedenis. En ook gewoon heel lekker.”

