Restaurant Carpe Diem in Cuijk sluit deuren

CUIJK - Restaurant Carpe Diem in Cuijk gaat sluiten. Dat laten Peter en Anita De l'Ange weten. Woensdag 26 december is de laatste keer dat gasten er kunnen eten. Carpe Diem heeft een vermelding in de Bib Gourmand-gids 2018. De 'Bib' is een waardering van Michelin voor een kwalitatief goed diner voor maximaal 37 euro.

Het restaurant heeft 21 jaar in de Kerkstraat in Cuijk gezeten. ,,Het is tijd voor een nieuw verhaal’’, laten de eigenaren weten in een bericht op hun site.

Iets anders

Carpe Diem is geen groot restaurant, maar wordt in culinaire kringen zeer gewaardeerd. Het is gevestigd in een onooglijk pand in een deel van de voormalige bakkerij Loeffen van de vader van Anita De l'Ange.

Carpe Diem is niet het eerste restaurant dat stopt in de regio. Op 1 mei sloot het vermaarde restaurant Bloemers van Susanne Eltink en Maarten Bloemers

in Oeffelt de deuren. Ook daarbij gaven de eigenaren als reden op na jaren het restaurant te hebben gehad iets anders te willen gaan doen.