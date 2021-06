Ricardo heeft zijn eigen Van der Poel café in de tuin

Nieuwsover­zicht | Verdachten aangehou­den in zaak bosvilla­moord - Kogel schampt voet bewoner bij overval

29 juni Een man en een vrouw die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van Lieshoutenaar Willem van der Willigen, zijn opgepakt door de politie. Zij worden ook in verband gebracht met een ander sterfgeval. Verder is in Oudenbosch een Pools stel overvallen en moest de politie in Veghel in actie komen vanwege een drugslab. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.