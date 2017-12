'Richt taskforce in tegen mestfraude'

Twee weken geleden onthulde NRC Handelsblad dat boeren, transporteurs, mestverwerkers en handelaren in Brabant en Limburg op grote schaal met mest zouden frauderen. Door mest illegaal over het land uit te rijden in plaats van die af te laten voeren, proberen boeren de kosten te drukken. ,,Wat mij in het artikel vooral opviel, is dat het zo gestructureerd en georganiseerd lijkt te zijn", zei Spierings gisterochtend tijdens een overleg in het Provinciehuis. ,,Het is zeker niet uitgesloten dat achter die individuele fraudegevallen criminele netwerken actief zijn."