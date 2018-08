Rico Verhoeven verbaasd over verhaal dat hij Klaas Otto opzocht

Drugscrimi­ne­len hebben vrij spel in Brabant: 'Op iedere school wordt gedeald'

0:40 TILBURG - Expert synthetische drugs Freek Pecht van politie West-Brabant zegt zaterdagavond in Nieuwsuur dat de topcriminelen vrij spel hebben in de drugswereld die almaar groter wordt. ,,De jongens die het vieze werk doen krijgen we vaak in beeld, de laag erboven totaal niet." De pakkans is voor hen erg klein, waardoor zelfs scholieren niet meer opkijken van dealers bij hen op school.