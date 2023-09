Riethovenaren luiden noodklok: ‘Elke goede woning komt op prikbord bij ASML’

Boze mannen rammen verkeerde voordeur in Oss: 8 maanden cel geëist tegen twee verdachten

DEN BOSCH/OSS - Diep in de nacht van 25 april 2023 trappen ze de voordeur in van een woning in de Oss. Twee indringers hebben een mes en een knuppel bij zich. ,,Ik steek je kapot. Ik schiet je door de kop”, schreeuwen ze, terwijl ze de slaapkamerdeur open beuken.