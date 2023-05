Right-Oh moet vrezen voor de nacompetitie, Raamsdonk pakt belangrijk puntje

Zitvolley­bal: een kleine sport die met passie wordt gespeeld

OSS - Krukken tegen de muur en hier en daar een rolstoel of rollator. Het is geen alledaags ritueel in de sporthal van De Rusheuvel, maar zaterdag was het heel normaal. Door twaalf teams werd gestreden tijdens de vijftigste editie van het internationaal zitvolleybaltoernooi, georganiseerd door Gesposs (Gehandicapten Sportvereniging Oss).