Risiconiveaus coronavirus in heel Brabant omhoog

In de regio Midden- en West-Brabant zijn ze terug bij het risiconiveau dat sinds oktober vorig jaar maandenlang in de hele provincie van kracht was. Op 22 juni was er sprake van daling in het risiconiveau van ‘ernstig’ naar ‘zorgelijk’. In de voorbije weken steeg het risico in deze regio met twee niveaus naar ‘zeer ernstig’.