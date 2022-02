RIVM: Kwart van nieuwe patiënten niet dóór corona in ziekenhuis, wel mét corona

Ongeveer een kwart van het aantal coronapatiënten dat de afgelopen week in het ziekenhuis is beland, kwam daar terecht mét corona, maar niet dóór corona. Er werden de afgelopen zeven dagen ruim 1000 patiënten met een coronabesmetting opgenomen, meer dan vorige week.

Dat blijkt uit de weekcijfers die het RIVM vandaag heeft gepubliceerd. Daarin wordt voor het eerst sinds het begin van de pandemie in maart 2020 onderscheid gemaakt tussen patiënten die vanwege hun coronabesmetting naar het ziekenhuis moesten en patiënten die voor een andere aandoening naar het ziekenhuis kwamen, maar eenmaal in het ziekenhuis ook positief werden getest op Covid.

Grote stijging in Brabant-Zuidoost In Nood-Brabant is het aantal gemelde positieve tests ook gestegen. Vorige week werden nog 40.592 positieve coronatests gemeld, maar deze week zijn dat er 63.405. De drie Veiligheidsregio's melden echter niet allemaal een stijging in besmettingen: waar in Midden-West-Brabant (van 21.673 naar 30.784) en Brabant-Zuidoost (van 5.800 naar 22.729) het aantal positieve tests steeg, was dat in de regio Brabant-Noord niet het geval. Daar is een daling van 13.119 naar 9.892 besmettingen te zien. Met name de grote stijging van het aantal positieve tests in Brabant-Zuidoost valt op: daar werden bijna 292 procent meer besmettingen gemeld dan vorige week.

De roep om onderscheid tussen die patiënten werd de afgelopen weken steeds luider omdat de omikronvariant erg besmettelijk is, maar mensen minder ziek maakt. Sommige ziekenhuizen melden zelfs dat eenderde van het aantal patiënten daar niet lag vanwege de coronabesmetting. De bezettingsgraad van de ziekenhuizen (verpleegafdelingen en intensive cares) is al twee jaar lang een van de belangrijkste pijlers waarop het coronabeleid van het kabinet is gebaseerd.

1009 mensen opgenomen

De afgelopen week werden 1009 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis opgenomen, meldt het RIVM. ,,Daarvan was van 616 patiënten de opnamereden bekend, bij 39 procent was de opnamereden (nog) niet bekend", schrijft de organisatie. ,,Covid-19 was de belangrijkste of één van de redenen van ziekenhuisopname bij 76 procent van de patiënten met een bekende opnamereden. Bij 59 procent was Covid-19 de belangrijkste reden van opname.”

Bij 24 procent van de patiënten was corona dus geen reden voor opname, de besmetting werd pas in het ziekenhuis ontdekt. Wel benadrukte minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) eerder in de Tweede Kamer dat het voor de behandeling en protocollen in het ziekenhuis weinig uitmaakt of iemand mét of door corona daar belandt: wie positief test, moet afgezonderd worden van andere patiënten en daar geldt dus het ‘coronaprotocol’. Die patiënten drukken dus nog steeds extra druk op de zorg.

Het aantal mensen dat werd opgenomen in het ziekenhuis neemt toe. Afgelopen week waren het er dus meer dan 1000. Een week eerder waren er na correctie 951 opnames, en de week daarvoor 770. Omdat de cijfers over de oorzaak van de opname afgelopen week voor het eerst werden bijgehouden, is nog niet te zeggen voor welk deel de stijging in opnames van afgelopen week voor rekening komt van patiënten die pas in het ziekenhuis positief bleken.

Intensive Care

Ook op de ic's blijkt een kwart van de afgelopen week opgenomen patiënten er mét corona maar niet dóór corona te zijn beland. Die cijfers werden de afgelopen maanden al wel bijgehouden, toen lag dat percentage veel hoger: tot wel 95 procent. Nu schrijft het RIVM: ,,In de afgelopen zeven dagen werden 169 patiënten met een coronabesmetting op de intensive care opgenomen. Daarvan was van 157 patiënten de opnamereden bekend. Covid-19 was één van de redenen van ic-opname bij 76 procent van de patiënten met bekende opnamereden. Bij 63 procent was Covid-19 de belangrijkste reden van ic-opname.“

Uit de cijfers blijkt dat relatief veel mensen in de leeftijdscategorie 20-39 jaar pas in het ziekenhuis positief worden getest terwijl ze daar belanden voor een andere aandoening.

Record

Het RIVM heeft in de afgelopen zeven dagen 530.015 positieve coronatests geregistreerd, zo staat ook in de weekcijfers. Dat komt neer op 1 op elke 35 Nederlanders. Het weekcijfer stijgt voor de vijfde week op rij en bereikt weer een nieuw record.

Het RIVM kreeg bericht dat 66 mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Dat is ongeveer vergelijkbaar met de 61 meldingen de week ervoor en 63 nog een week eerder.