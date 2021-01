RIVM onderzoekt 1200 Brabanders: zoektocht naar relatie tussen Q-koorts en corona

Nieuwsover­zicht | Stuk minder positieve corona­tests afgelopen week - Brabanders aangehou­den in groot onderzoek wapenhan­del

12 januari Het dalend aantal besmettingen is ook in Brabant zichtbaar. Afgelopen week zijn er 7.054 positieve tests gemeld tegenover 7.506 positieve tests de week ervoor. GGD Brabant-Zuidoost meldt dat alle beschikbare vaccins zijn vergeven en het was een hele consternatie toen de moeder van negen net geboren schnauzerpuppy’s de gevolgen van haar keizersnede niet overleefde. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.