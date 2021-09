RIVM: ‘Q-koortspatiënt niet vatbaarder voor corona’

Nieuwsover­zicht | Man slaat portier omdat er geen plek is op terras - 5 maanden cel voor doorrijder

19 september De jongen die met 130 kilometer per uur een vrouw van haar fiets reed en haar voor dood achter liet heeft vijf maanden cel gekregen. Desondanks gaat hij in hoger beroep en hoopt hij woensdag zelfs die paar maanden weg te poetsen. Een man in Tilburg is het er niet mee eens dat er geen plek was op het terras. Toen de portier dit vertelde, sloeg hij hem recht in het gezicht. Verder is het gemeentehuis in Raamsdonksveer zaterdagnacht volgeplakt met protestkreten tegen de coronamaatregelen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.